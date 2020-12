Koblenz

Fast neun Wochen hatte das Sugar Ray's am Münzplatz wegen der Corona-Krise zu. Am Wochenende öffnete die Bar zwar nicht wirklich, verkaufte aber Cocktails zum Mitnehmen, was sie seit Jahren tut. Der Ansturm war riesig, 120 meist junge Menschen waren am Samstagabend auf dem Münzplatz. Polizei und Ordnungsamt mussten anrücken, weil die Abstandsregeln nicht von allen eingehalten wurden. Erst als die Ordnungskräfte via Lautsprecher durchsagten, dass der Platz geräumt werden muss, zog zumindest die Hälfte ab. Die anderen blieben einfach.