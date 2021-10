Das Ehepaar Manfred und Manuela Heyer hat schlimme Tage hinter sich: Es lebte gemeinsam mit Manfred Heyers Eltern in einem der drei Häuser, die in Burgen in der Nacht auf Dienstag abgebrannt sind. Doch nicht nur das, in derselben Nacht stirbt auch Manfred Heyers Vater an Herzversagen.