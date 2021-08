Nach Gewalttat in Stolzenfels: Familie will Täter finden

„ICH BITTE UM EURE MITHILFE“, mit diesen Worten, in Großbuchstaben, beginnt ein Facebook-Post, den der Koblenzer Daniel Brannekämper verfasst hat und der gerade zehntausendfach im Internet geteilt wird. Zu sehen ist das Phantombild eines jungen Mannes, der gemeinsam mit seinem Komplizen vor zwei Wochen ein Seniorenpaar in dem Haus der Familie in Stolzenfels überfallen haben soll. Die 81-jährige Hausbesitzerin wurde leicht verletzt, ihr 86-jähriger Ehemann so zugerichtet, dass er wenig später an den Folgen verstarb (die RZ berichtete).