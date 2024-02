Nach gescheiterter Übernahme: Sechs Fragen und Antworten zum Stand der Debatte ums Gemeinschaftklinikum

Die Lage ist ernst: Stadt Koblenz und Landkreis Mayen-Koblenz haben am Montagabend mitgeteilt, dass die Übernahmegespräche mit der Sana AG zur Übernahme des Gemeinschaftsklinikums Mittelrhein (GKM) gescheitert sind. Was ist da hinter verschlossenen Türen passiert? Wie könnte es weitergehen? Und: Was sagt der Betriebsrat? Die Rhein-Zeitung beantwortet sechs drängende Fragen rund um Klinikum.