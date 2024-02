Koblenz

Nach gescheiterter Sana-Übernahme: Klinikmitarbeiter nehmen Politik in die Verantwortung

Sie machen sich Sorgen um ihre Zukunft und um die Gesundheit der Bevölkerung in unserer Region: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gemeinschaftsklinikums haben am Donnerstagnachmittag in Koblenz demonstriert.