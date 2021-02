Nach Feuer in Winningen: Schaden im sechstelligen Bereich nach Brand in Schreinerei

Im Gewerbegebiet Winningen kam es in der Nacht auf Dienstag zu einem Brand einer dort ansässigen Schreinerei. Gegen 1.30 Uhr ging bei der Feuerwehr der Alarm ein, ein Streifenwagen der Polizei hatte von der B 49 aus die Rauchschwaden gesehen, zeitgleich gingen bei der Polizei mehrere Notrufe ein, heißt es am Dienstag von der Polizei Koblenz. Im Einsatz befanden sich die Wehren Winningen, Kobern-Gondorf, Dreckenach sowie die Berufsfeuerwehr Koblenz, wie Einsatzleiter Michael Gohmann am Dienstagmorgen berichtet.