Nach Fahrzeugbrand: Nächtliche Sperrung auf der B9 bei Kettig

Ein Fahrzeug brannte auf der Bundesstraße 9 am Abend des 28. Juni (Freitag) auf der Kettiger Hangbrücke in Fahrtrichtung Andernach. Dabei ist der Asphalt auf der Strecke geschmolzen, wie der Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz (LBM) der RZ berichtet. Um die Fahrbahn wieder befahrbar zu machen, stehen nächtliche Sperrungen an.