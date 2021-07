Für die Stadt Koblenz hat sich am Wochenende die Redensart zu kleinen Fingern und ganzen Händen bewahrheitet. Die Bilanz nach dem ersten Sonnenwochenende mit deutlich gelockerten Corona-Regeln ist längst nicht so verlaufen, wie es sich die Verwaltung gewünscht hätte. Letztere reagiert nun mit einer neuen Allgemeinverfügung – sie gilt schon an diesem Mittwoch.