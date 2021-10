Nach einem halben Jahrhundert geht in der Görgenstraße eine Erfolgsgeschichte zu Ende: Das Traditions-Bekleidungshaus Sinn schließt zum 31. Dezember 2021 seine Pforten. Dies bestätigte ein Sprecher der Sinn GmbH auf RZ-Anfrage am Donnerstagnachmittag. Demnach hat der Gebäudeeigentümer den Mietvertrag mit der Sinn GmbH mit Firmensitz in Hagen gekündigt. Der Grund: Das Gebäude soll nach einem Neubau anderweitig genutzt werden.