Nach eineinhalb Jahren ohne Einnahmen: Schaustellerfamilie eröffnet corona-konformen Biergarten in Burgen

Essensstände, ein Ausschank, zahlreiche Bierbänke, eine Liveband und vor allem: viele Besucher und gute Stimmung. Genau so sah es am Wochenende auf der Moselwiese in Burgen aus. Ob Senioren, Familien, junge Erwachsene oder Jugendliche, auf den Bierbänken haben sich viele zum ersten Mal seit langem wieder zusammen als größere Gruppe treffen können. Diese Atmosphäre erinnert stark an ein Dorffest. Eigentlich ist es aber ein „corona-konformer Biergarten“, den die Schaustellerfamilie Lanser aus Koblenz gleich neben dem Campingplatz in Burgen eröffnet hat.