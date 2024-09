Plus Kobern-Gondorf Nach Drohungen auf Schultoilette: Polizei ist an Realschule Kobern-Gondorf präsent i Symbolbild: dpa Foto: dpa Die Polizei Koblenz prüft die Schmierereien auf der Schultoilette, bewertet die Androhungen von Straftaten jedoch als nicht ernsthaft. Dennoch ist sie vor Ort und in Kontakt mit der Schulleitung. Lesezeit: 1 Minute

Auf einer Schultoilette der Realschule Plus in Kobern-Gondorf wurden am Montag Schriftzüge festgestellt, die auf eine mögliche Androhung von Straftaten hindeuten, dies teilt die Polizei Koblenz in einer Meldung mit. Mittlerweile wird der Vorfall insbesondere in den sozialen Medien thematisiert und kommentiert. Die Schmiererei wird durch die Beamten der Polizei Koblenz ...