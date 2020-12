Koblenz

Sie verbinden in Windeseile Menschen miteinander über Tausende Kilometer hinweg: Glasfaserleitungen, die in der Kommunikationstechnik für die Datenübertragung verwendet werden. In der Andernacher Straße hat die Installation einer solchen elektronischen Datenautobahn nun allerdings dazu geführt, dass die althergebrachte Verbindung, der Fußweg, auf einer Länge von rund 100 Metern ziemlich ramponiert ist.