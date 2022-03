Das Helfernetzwerk rund um den Koblenzer Ballettschulinhaber Slava Sorokin ist weiterhin sehr aktiv. Hunderte Menschen in der Stadt und weit über die Landkreisgrenzen von Mayen-Koblenz hinaus engagieren sich in ihren Orten. Am Freitag vor einer Woche fuhren zehn Vans mit Hilfsgütern an die Grenze und brachten 40 Flüchtlinge mit zurück – alle sind privat untergebracht. Und der nächste Konvoi ist geplant: Er soll am 1. April starten.