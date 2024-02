Plus Koblenz Nach dem Feuer vor zwei Koblenzer Bars: Drei Jahre Haft für 24-jährigen Brandstifter Im Endeffekt kam es nur zu Sachschaden. Aber als die Brände im Sommer 2023 vor zwei Bars in der Koblenzer Altstadt ausbrachen, hätte es auch viel schlimmer ausgehen können.

Zu einer Haftstrafe von drei Jahren und drei Monaten ist ein Mann verurteilt worden, der im Juli vergangenen Jahres zwei Brandanschläge in der Koblenzer Altstadt verübt haben soll. Davon betroffen waren die Bar Maxim in der Burgstraße und die Bar Aktuell im Altengraben. An beiden Hausfronten entstand ein Schaden unterschiedlichen Ausmaßes, ...