Plus Koblenz/Mülheim-Kärlich Nach dem Esprit-Aus: Was wird aus den Filialen in Koblenz und Mülheim-Kärlich? Angela Kauer-Schöneich Von Eva Hornauer i Der schlichte Schriftzug wie hier über dem Esprit-Outlet in Mülheim-Kärlich wird aus Gewerbeparks, Fußgängerzonen und Einkaufszentren verschwinden. Für viele der Shops auch in Koblenz und der Region geht es aber wohl unter anderen Namen weiter. Foto: Sascha Ditscher Es war eine Erfolgsgeschichte im Mode-Mainstream: Esprit war als Kultmarke fast so bekannt wie Apple, ein Milliardenkonzern mit Zugang zu vielen, vielen Kleiderschränken vor allem in Deutschland – und mit Läden in bester Lage, auch in Koblenz und der Region. Lesezeit: 1 Minute

In Koblenz gab es gleich mehrere Esprit-Geschäfte, das größte in der Löhrstraße – zwei Etagen, rund 2000 Quadratmeter Verkaufsfläche – überlebte die Corona-Jahre nicht.Aktuell gibt es in der Rhein-Mosel-Stadt noch einen Esprit-Store im Löhrcenter. Auch er wird zum Jahresende geschlossen, was die Pressestelle des Konzerns mit Sitz in Westerkappeln bestätigt. ...