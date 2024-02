Ein Dachstuhlbrand in Lützel zerstörte am 10. Januar urplötzlich alles, was sie besaß: Nun steht eine dreiköpfige Familie vor der riesigen Herausforderung, sich ein neues Leben aufzubauen. Eine Verwandte der Familie hat einen Spendenaufruf gestartet. In diesem heißt es: „Eine finanzielle Unterstützung würde den Eltern viele Sorgen nehmen und helfen, den Mut zu finden, neu anzufangen.“ 5000 Euro sind das Ziel.