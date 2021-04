Nachdem die Polizei in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine Corona-Party in der Vallendarer Tiefgarage Marienburg aufgelöst hat, dauern die Ermittlungen an. Das ergibt eine Nachfrage der RZ bei der zuständigen Polizei in Bendorf am Montagvormittag. Die Frage nach den Organisatoren oder Veranstaltern sei noch nicht geklärt.