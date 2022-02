Haben Sie jüngst versucht, bei einem Reisebüro anzurufen, und lediglich ein Besetztzeichen zu hören bekommen? Wenn ja, dann waren Sie womöglich in guter Gesellschaft. Es scheint nämlich, als sei nicht mehr Corona das alles dominierende Thema, sondern die berechtigte Frage: Wo bitte geht es im anstehenden Sommer in den Urlaub? Dieses Bild zeichnen zumindest die Reiseverkehrskaufleute, bei denen sich die RZ in der Region umgehört hat.