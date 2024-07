Plus Koblenz

Nach Brand in Koblenzer Rathauspassage: Unternehmer bangen um Umsätze

i Hoffen, dass die Koblenzer Rathauspassage bald wieder komplett offen ist: (von links) Ralph-Mahindra Orth (The Unicorn), Zahra Bazani (Cosa Skincare) und Hans-Dieter Rosswinkel (Ragnarök). Foto: Matthias Kolk

Gut eine Woche ist der Brand in der Rathauspassage in der Koblenzer Altstadt nun her. Ein 39-Jähriger ist dringend tatverdächtig, das Feuer gelegt zu haben, das sollen Videoaufzeichnungen belegen. Doch abgeschlossen ist der Fall noch nicht. Für die Gewerbetreibenden in der Rathauspassage geht es erst los: Sie befürchten enorme Umsatzeinbußen.