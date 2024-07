Plus Koblenz

Nach Brand in Koblenzer Altstadt: Polizei nimmt Mann fest

i In der Koblenzer Altstadt hat vergangenen Mittwochmorgen die Verkleidung der Rathauspassage gebrannt. Foto: Matthias Kolk

Nach dem Brand in der Koblenzer Altstadt am vergangenen Mittwochmorgen hat die Polizei nun einen Tatverdächtigen identifiziert und festgenommen, wie es in einer Pressemeldung der Polizei heißt. Demnach hat das Amtsgericht Koblenz Untersuchungshaft angeordnet, die weiteren Ermittlungen übernimmt die Staatsanwaltschaft.