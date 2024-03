Plus Koblenz Nach Brand im Kassenbereich: Kinopolis in Koblenz bleibt weiter geschlossen Von Matthias Kolk i Das Kinopolis an der B9 in Koblenz ist bis auf Weiteres geschlossen. Foto: Doris Schneider Lesezeit: 1 Minute Nach dem Brand am 29. Februar, durch den das Kino stark verraucht wurde, hat das Kinopolis in Koblenz seinen Betrieb vorerst komplett eingestellt. Wie lange es geschlossen bleibt, ist offenbar noch unklar.

Wer dieser Tage die Internetseite des Kinopolis in Koblenz besucht, bekommt sofort folgende Meldung angezeigt: „Leider ist es am Vormittag des 29.02. zu einem Brand in unserem Kinopolis in Koblenz gekommen. Aus diesem Grund mussten wir den Spielbetrieb sofort einstellen und bleiben bis auf Weiteres geschlossen.“ Weiter heißt es, dass alle ...