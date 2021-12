Der Koblenzer Oberbürgermeister David Langner ist am Montagnachmittag bei einem Pressetermin in der Altstadt attackiert worden. Ein womöglich geistig verwirrter Mann hatte ihn unvermittelt zu Boden geschubst. Einen Tag danach gibt sich Langner gegenüber der RZ nachdenklich. Er stellt aber klar: „Ich werde an meinem Verhalten nichts ändern, mich nicht zurückziehen und mich weiter frei unter den Menschen bewegen.“