Nach Anschlag in Solingen: Wie sich Besucher auf Festen und Märkten in der Region Koblenz sicher fühlen sollen

i Der Michelsmarkt ist eines der größten Volksfeste im nördlichen Rheinland-Pfalz. Foto: Sascha Ditscher/Archiv

Zum Teil Hunderttausende Besucher werden im September und Oktober auf Märkten und Festen in Koblenz und der Region erwartet. Doch die Volksfeststimmung in Deutschland ist getrübt seit der Messerattacke von Solingen, bei der drei Menschen getötet wurden. Für Stadtfeste und Märkte stellt sich nun die Frage: Hat der Anschlag in Solingen Auswirkungen auf die Sicherheitsvorkehrungen vor Ort? Und wie gehen Veranstalter und Polizei mit der Situation um?