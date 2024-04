Plus Koblenz

Nach alten Sexismusvorwürfen und Vakanz: Neue Leitung fürs Koblenz-Kolleg gesucht

i Am Koblenz-Kolleg in der Südlichen Vorstadt holen Menschen auf dem Zweiten Bildungsweg das Abitur nach. Foto: Katrin Steinert

Der Ruf des Koblenz-Kollegs, an dem Erwachsene ihr Abitur nachholen können, hat nach den Sexismusvorwürfen in den vergangenen Jahren gelitten. Nun wird eine neue Leitung gesucht – und damit werden auch Erinnerungen an die unschöne Vergangenheit geweckt. Zudem werden Befürchtungen geäußert.