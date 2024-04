Plus Koblenz

Nach 50 Jahren in Diensten der Stadt Koblenz: Baudezernent Bert Flöck verabschiedet

i 18.04.2024, Rheinland-Pfalz, Koblenz: Andreas Lukas wird neuer Koblenzer Baudezernent und folgt auf Bert Flöck. Amtsübergabe im Stadtrat. Foto: Sascha Ditscher

Am 1. Mai endet in der Koblenzer Stadtverwaltung eine Ära. Im Fall von Baudezernent Bert Flöck (CDU) trifft dieses sonst arg überstrapazierte Wörtchen zu. Nach fast 50 Jahren in unterschiedlichen Funktionen ist Flöck im Stadtrat beruflich in den Ruhestand verabschiedet und sein Nachfolger Andreas Lukas (Grüne) offiziell ins Amt eingeführt worden. Allerdings werden die beiden künftig vermutlich die eine und andere Fachdiskussion austragen.