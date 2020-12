Koblenz

20 Grad, ein lauer Sommerwind, ein Abend vor einem Feiertag – am Mittwochabend war trotz der Corona-Pandemie in Koblenz die Lust auf Normalität groß. Relativ gut besucht war auch die Altstadt, zumal es der erste Abend war, an dem die Gaststätten bis 24 Uhr geöffnet hatten. Doch kam es abermals zu Massenaufläufen, sodass die Polizei einschreiten musste? Die RZ hat sich umgesehen.