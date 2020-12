Koblenz

Gründliche Mülltrennung ist die Voraussetzung für das Recyceln der Wertstoffe – Plastik in den gelben Sack, Papier zu Karton und Speisereste in die Biotonne. In einigen Koblenzer Haushalten ist das aber überhaupt nicht möglich, denn die braune Tonne fehlt. Warum ist das so und wohin also mit dem Biomüll?