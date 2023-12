Plus Löf-Kattenes Mühlenkinder schicken Nikolaus durch Macken – Eine Aktion der Elterninitiative Im Moselort Kattenes läuten die Glocken – der Nikolaus zieht mit Knecht Ruprecht durch die Straßen und verteilt Geschenke. Die vor einem Jahr gegründete Elterninitiative Mühlenkinder organisierte diese und viele weitere Aktionen, um den Ort für Kinder und junge Leute wieder lebendiger zu gestalten. Von Annika Wilhelm

Am Nikolausabend läuten in den Straßen von Kattenes die Glocken. Sie stammen nicht etwa von der Kirche, nein. Stattdessen läuft ein Mann mit rotem Mantel und langem, weißen Bart durch den Moselort – der Nikolaus. Kinder drücken ihre Nasen an die Fenster, Haustüren werden aufgerissen. Manche rufen ganz erfreut „Nikolaus!“, ...