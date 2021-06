Waldesch

Motorradfahrer kollidiert mit Fahrzeug der Straßenmeisterei: B327 über Stunden voll gesperrt

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Montag gegen 11 Uhr auf der B 327 an der ersten Ortseinmündung Waldesch gekommen. In Höhe der Fahrradbrücke wollte ein Fahrzeug der Straßenmeisterei nach Mäharbeiten wenden, um die Straßenseite zu wechseln, als sich eine Gruppe von vier Motorradfahrern näherte.