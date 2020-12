Moselweinköniginnen feiern Jubiläum – Weinbergschneckensuppe als Prüfung

Winningen

Susanne Mölich erinnert sich noch an die Schneckensuppe. Die war wohl Teil der Prüfung sagt sie heute, ob sie damit umgehen kann, wenn sie nicht schmeckt. Und sie hat nicht geschmeckt. Doch was sollte sie tun? Links und rechts von ihr an der langen Tafel saßen die Prüfer, die sie während dem Essen locker ausfragten. Mölich hat die Suppe tapfer ausgelöffelt und am Ende das Amt der Gebietsweinkönigin Mosel-Saar-Ruwer bekommen. Genauso wie Doris Knebel – nur 20 Jahre zuvor. Im Jahr 2020 feiern beide Winningerinnen ihre Amtsjubiläen: Mölich ihr 40-jähriges und Knebel sogar ihr 60-jähriges. Unterhalten haben sich die beiden neulich am Fenster darüber, sie sind Nachbarinnen.