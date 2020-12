Moseltalbrücke mehrere Stunden voll gesperrt: Lange Staus auf der A 61

Archivierter Artikel vom 05.05.2020, 17:17 Uhr

Der Grund: Die Brücke musste für einen Polizeieinsatz wegen eines Suizidversuchs in beiden Fahrtrichtungen ab 15 Uhr für mehrere Stunden voll gesperrt werden, wie die Autobahnpolizei Emmelshausen auf RZ-Anfrage bestätigte. In Richtung Süden gab es einen Rückstau bis zum Koblenzer Kreuz, in Richtung Norden bis zur Anschlussstelle Waldesch. An diesen beiden Punkten wurde der Verkehr von der A 61 abgeleitet. jl