Moselgemeinde Löf will größer werden: Losverfahren für 30 Bauplätze startet noch im Herbst

Von Johannes Kirsch

i Die Erschließungsarbeiten im Neubaugebiet sind in vollem Gange. Sobald sie abgeschlossen sind, könnten Eigentümer theoretisch mit dem Hausbau im Südwesten der Ortsgemeinde Löf beginnen. Foto: Johannes Kirsch

Dort wohnen, wo andere Urlaub machen. Dieses Motto, das viele Menschen der Region immer wieder in Erinnerung zu rufen pflegen, soll an der Untermosel in der Gemeinde Löf einmal mehr Programm werden. Denn unweit des bekannten Parkhotels Krähennest soll ein Neubaugebiet mit rund 30 Bauplätzen erschlossen werden. Ortsbürgermeister Johannes Liesenfeld stellte in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates dar, in welchem Stadium sich der Prozess befindet.