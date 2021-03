Das neue Hallenbad von Koblenz wird am Ufer der Mosel gebaut, das Grundstück liegt am Rauentaler Moselbogen und direkt am Fluss. Das ist schön, gerade wenn man sich im Freibereich ausruht und auf den Fluss schauen kann. Die Lage kann es aber auch ermöglichen, dass man nicht nur im Schwimmbecken baden kann – sondern auch in der Mosel.