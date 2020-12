Mosel: Buslinie 301 nimmt regulären Fahrplan wieder auf

Mosel

Die Linie 301 der Kraftwagen-Verkehr Koblenz GmbH (KVG) fährt ab 4. Mai wieder nach dem regulären Fahrplan. In den vergangenen Wochen fuhren die Busse, die von der Firma Zickenheiner betrieben werden, aufgrund der Corona-Pandemie nach dem Ferienfahrplan. Pünktlich zum Start der Schulen nimmt sie ihre regulären Zeiten wieder auf. Auch die Verstärkerbusse am Morgen und am Nachmittag, die für den Schulweg gedacht sind, fahren wieder. Die KVG weist die Fahrgäste in diesem Zusammenhang darauf hin, dass alle Fahrgäste ab sofort Alltagsmasken tragen müssen, wenn Sie den ÖPNV benutzen. Ausgenommen von dieser Regelung sind Kinder unter sechs Jahren und Menschen, die die Masken aus gesundheitlichen Gründen nicht tragen können. Für Letzteres ist ein ärztliches Attest notwendig.