Plus Koblenz Mord in Koblenz: 31-jährige Prostituierte wird zu Tode gequält – Zwei Menschen festgenommen Eine 31-jährige Bulgarin aus dem Rauental ist offenbar grausam getötet worden. Die Staatsanwaltschaft Koblenz teilt mit, dass sie ein Ermittlungsverfahren wegen gemeinschaftlichen, grausamen Mordes gegen eine 40-jährige bulgarische Staatsangehörige und einen 47 Jahre alten Bulgaren führt. Von Doris Schneider

Das ist nach Auskunft der Staatsanwaltschaft geschehen: Am Mittwoch, 22. November, geht in der Rettungswache Koblenz nachts gegen 1.25 Uhr eine Notrufmeldung ein: Eine Frau in einer Wohnung in der Baedekerstraße 15-17 benötige dringend Hilfe. Nach notärztlicher Erstversorgung der Frau, die bewusstlos ist und einen Herzstillstand hatte, wird sie in ...