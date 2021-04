Mit einem Durchmesser von 32 Metern und seinem acht Meter hohen Obelisken ist das Monument General Hoche wahrlich nicht zu übersehen. Dennoch ist es in dem kleinen Park auf dem Weißenthurmer Frauenberg, in dem sich eines der ältesten und größten französischen Monumente in Deutschland befindet, eher still. Auf den ersten Blick erinnert nur wenig an den Namensgeber – ein Ausnahmetalent in Uniform.