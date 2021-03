Ein Andrang an der ersten innerstädtischen Schnellteststation der Stadt am Münzplatz blieb am Montagvormittag (noch) aus. Nur vereinzelt nutzten Koblenzer wie Peter Klasen das kostenlose Angebot. Mit einem negativen Ergebnis war es am Montag zudem erstmals seit Anfang November möglich, in die Gastronomie einzukehren – wenn auch nur im Außenbereich.