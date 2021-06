Noch befindet sich da, wo einmal das neue Koblenzer Hallenbad samt Sauna und Gastronomie stehen wird, vor allem eine tiefe Baugrube. Doch in der ersten Junihälfte wird auf dem Gelände am Rauentaler Moselbogen endlich in die Höhe gebaut: Dann beginnen die Rohbauarbeiten, kündigt Albert Diehl, technischer Geschäftsführer der Koblenzer Bäder GmbH, an.