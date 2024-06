Plus Koblenz/Mayen

Modehaus Aachener ist insolvent – Filiale in Koblenz bereits geschlossen

i Die Modehauskette Aachener hat ihre Filiale in der Löhrstraße geschlossen. Der große Schriftzug über der Eingangstür ist schon weg. Foto: Matthias Kolk

Die Modehauskette Aachener ist pleite. Spätestens bis zum 30. September sollen alle Geschäftstätigkeiten eingestellt werden, teilte der Insolvenzverwalter Christoph Schulte-Kaubrügger am Donnerstag mit. In Koblenz ist die Filiale in der Löhrstraße jetzt schon zu und fast komplett leer geräumt.