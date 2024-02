Koblenz

Mobilitätsforum in Koblenz: Radwege, Busse und vieles mehr

Ein Mobilitätsforum bieten die Koblenzer Grünen am kommenden Freitag, 23. Februar, in den Räumen des Kompentenzzentrums Popularmusik in der Schützenstraße 16 in Koblenz an. Los geht es um 18.30 Uhr.