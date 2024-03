Plus Koblenz Mit Sepp-Herberger-Preis ausgezeichnet: In Rübenach wird Wert auf Ballsport gelegt Von Katrin Steinert i Freuen sich über die Auszeichnung (von links): Michael Fröhlich vom Fußballverein, Jörg Müller vom Fußballverband Rheinland, Schulleiter David Janser und Schulsportreferent Thomas Kölsch. Foto: Herbert Hennes Laufen, Spielen, Lachen und nach Luft ringen, bis die Schulglocke läutet: In dem gut 5360 Einwohner starken Stadtteil Rübenach gibt es eine sportliche Kooperation, die als Vorbild für weitere Projekte im nördlichen Rheinland-Pfalz gelten kann. Für ihr Projekt „Ballsportorientierte Klasse“ wurden Grundschule und Fußballverein Rheingold nun mit dem Sepp-Herberger-Preis in der Kategorie „Schule und Verein“ ausgezeichnet. Wir beleuchten das Thema in drei Punkten. Lesezeit: 4 Minuten

1 Was ist an diesem schulischen Angebot so besonders? Erst- und Zweitklässler haben normalerweise täglich vier Unterrichtsstunden, die um 12 Uhr enden. Seit dem Schuljahr 2014/2015 haben Kinder, die in eine ballsportorientierte Klasse in Rübenach gehen, zusätzlich montags bis donnerstags eine fünfte Stunde, in der sie sich mit verschiedensten Bällen ...