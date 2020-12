Bubenheim

Der Abriss der ehemaligen Hundeschule der Bundeswehr in Bubenheim geht in diesen Tagen weiter voran. An der Stelle wird das sechs Hektar große Gewerbegebiet Bubenheimer Berg entstehen, in dem ab dem Jahr 2022 rund 15 bis 20 Firmen ansiedeln könnten. Außerdem entstehen in dem Bereich auch Erholungs- und Ausgleichsflächen, wie Thomas Hammann, Wirtschaftsförderer der Stadt Koblenz, auf RZ-Anfrage sagt.