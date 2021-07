Dass der verhaltene Sonnenschein über dem rheinland-pfälzischen Norden an diesem Samstag nur die buchstäbliche Ruhe vor dem Sturm werden würde, war nicht abzusehen. Vielleicht hätte man dann anders über die Zukunft Bendorfs diskutiert, vielleicht mit dem Gedanken im Hinterkopf, dass andere Städte in der Nachbarschaft ihre Zukunft gerade an die Fluten verloren haben könnten.