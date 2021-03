Die Stadt Koblenz will in Rheinland-Pfalz eine der sogenannten Modellkommunen werden. Sie hält an diesem Plan fest, auch wenn die aktuellen Inzidenzwerte am dritten Tag in Folge am Dienstag über 100 liegen und damit vorerst weitere Beschränkungen des öffentlichen Lebens anstehen. Man will gewappnet sein für den Tag, an dem das Projekt starten kann. Einen entsprechenden Antrag wird die Stadt laut ihrer Pressestelle an diesem Mittwoch oder Donnerstag stellen.