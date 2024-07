Plus Koblenz Mit Nägeln gespickte Fleischköder am Zentralplatz verteilt: Polizei ermittelt Tatverdächtigen Von Doris Schneider i Mit Nägeln gespickte Wurststücke hätten Hunde extrem gefährden können. Foto: Polizei Koblenz Erneut sind am Zentralplatz mit Nägeln gespickte Fleischköder gefunden worden, die für Hunde hätten tödlich werden können. Die Polizei konnte nun einen Tatverdächtigen ermitteln. Lesezeit: 1 Minute

Zuvor hatten die Beamten sich an die Öffentlichkeit gewandt und darauf hingewiesen, dass erneut – wie schon einmal eine Woche zuvor – mit kleinen Nägeln gespickte Fleischköder am Zentralplatz und in umliegenden Straßen gefunden wurden, sechs wurden insgesamt gemeldet, berichtet Oliver Jutz, stellvertretender Leiter der Polizei-Pressestelle, auf Anfrage der RZ. Es ...