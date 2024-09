Plus Koblenz Mit Kunst Zeichen gegen Missbrauch setzen: Hildegard-von-Bingen-Schule als Ort für Kinderrechte Von Wolfgang Lucke i Um ihr Anliegen, die Schwächsten in der Gesellschaft vor Missbrauch und Gewalt zu schützen, haben sich Schüler der Klasse OM 2 der Hildegard-von-Bingen-Schule mit Artikel 34 der UN-Kinderrechtskonvention beschäftigt und ausdrucksstarke Kunstwerke gestaltet. Foto: Wolfgang Lucke Ihr Anliegen, die Schwächsten der Gesellschaft vor Missbrauch und Gewalt zu schützen, setzte die Klasse OM 2 an der Hildegard-von-Bingen-Schule Koblenz in ausdrucksstarke Kunstwerke um, die jetzt innerhalb einer Feierstunde im Garten der Schule enthüllt wurden. Lesezeit: 2 Minuten

Seit 2009 werden in Koblenz „Orte der Kinderrechte” geschaffen. „2024 steht innerhalb der rheinland-pfälzischen Woche der Kinderrechte Artikel 34 der UN-Kinderrechtskonvention im Mittelpunkt”, erklärte Simon Künzel, Leiter der Hildegard-von-Bingen-Schule, in seiner Begrüßung. In diesem Artikel verpflichten sich die unterzeichnenden Staaten explizit, Kinder vor allen Formen sexueller Ausbeutung und sexuellen Missbrauchs zu ...