Plus Macken

Mit Glücksrad, Weintheke und Coverband: Mackener Junggesellen laden ein zu Junggesellenfest am Wochenende

i Superstimmung in Macken. Foto: Erwin Siebenborn/Archiv/Erwin Siebenborn

Der Junggesellenverein Macken feiert am Wochenende, 20. und 21. Juli, sein Junggesellenfest. Los geht's am heutigen Samstag um 19 Uhr auf der Festwiese am Mackener Wasem. „Mit einer Imbissbude und den Bier- und Weintheken ist bestens für das leibliche Wohl gesorgt.