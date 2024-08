Mit ihren Adjutanten präsentieren sich die Jubiläumsmajestäten der Urbarer Schützen – in der hinteren Reihe Schützenkönig Markus Schwickert (zweiter von rechts) mit Gattin Daniela, in der mittleren Reihe Damenkönigin Michelle Kessler (Mitte) und in der vorderen Reihe Schülerprinz Tim Metten (Mitte) und Vorsitzender Jürgen Grezla (links), der die Kaiserwürde errang. Foto: Winfried Scholz