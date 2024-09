Plus Mülheim-Kärlich/Kettig Mit falschem Kennzeichen: Autofahrer knallt auf B 9 bei Kettig gegen Leitplanke, hinterlässt ein „Trümmerfeld“ i Die B9 war wegen des Unfalls gesperrt. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/DPA Ein 39 Jahre alter Mann hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen spektakulären Unfall auf der Bundesstraße zwischen Mülheim-Kärlich und Kettig verursacht. In der Folge musste die die Strecke voll gesperrt werden. Die Polizei vermutet eine Vielzahl verschiedener Verstöße. Lesezeit: 1 Minute

Ein 39 Jahre alter Mann hat mit seinem Auto in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen Unfall auf der B 9 verursacht. In der Folge lagen über weite Teile der Bundesstraße Fahrzeugteile verstreut, die Strecke musste mitten in der Nacht gesperrt werden. Laut Polizei fuhr der Mann von Kettig in ...