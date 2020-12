Koblenz

Wahlerfolge in Bund, Ländern und Kommunen, deutlicher Mitgliederzuwachs, ihre Themen in aller Munde: Die Grünen kennen seit Monaten nur eine Richtung: nach oben. Das ist auch in Koblenz so. Im Stadtrat sind sie seit mehr als einem Jahr stärkste Kraft. Neben einem Mehr an Einfluss und Macht schürt das aber auch den Erwartungsdruck und schärfere Attacken der politischen Gegner.